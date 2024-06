Mein lieber Opa, Danke… einfach Danke… für so viel… Deine kleinen Fische hast du so wunderbar großgezogen und sie wären ohne dich nicht da, wo sie heute sind!

"Deine singende Stimme höre ich noch immer in meinen Ohren und dein immer fröhliches Pfeifen hüpft durch mein Herz, verbunden mit vielen schönen Erinnerungen!", schreibt die 22-Jährige weiter. Daneben veröffentlicht sie ein Bild von Eberhard Hertel , das zu seinem 85. Geburtstag am 29. November 2023 aufgenommen wurde.

In dem deutschen Text von Eberhard Hertel lautet der Refrain: "Kleine Fische werden groß, sagte ich und dachte bloß: Und dann schwimmen sie hinaus, in die weite Welt hinaus. Kleine Mädchen werden groß, heut′ sitzt du auf meinem Schoß. Aber einmal, du wirst sehn, wirst du eig'ne Wege geh′n."

Heute ist Stefanie Hertel eine erfolgreiche Sängerin, Moderatorin und Musicaldarstellerin. Auch ihre Tochter Johanna aus Stefanies früherer Beziehung mit Moderator Stefan Mross, steht als Sängerin auf der Bühne. Gemeinsam mit ihrer Mutter und deren Ehemann Lanny Lanner singt und musiziert Johanna in der Country-Band "More than words". Ihren ersten Fernseh-Auftritt hatte Johanna im Alter von 16 Jahren gemeinsam mit Großvater Eberhard Hertel und Mama Stefanie im Dezember 2017 im MDR Fernsehen. In "Die große Show der Weihnachtslieder" sangen die drei ein Lied aus dem "Geist der Weihnacht".