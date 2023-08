In der Schule gab es Kinder, die neidisch auf mich waren, mich als Schlagertante auslachten. Das tat weh.

Dazu nimmt Stefanie Hertel eindeutig Stellung: "Wir wurden nicht in diese Beziehung geschubst. Wir waren wirklich ein Paar."

Doch diese Beziehung ist Vergangenheit, die Ehe wurde 2011 geschieden. Seit 2014 lebt die Sängerin in zweiter Ehe mit dem österreichischen Musiker und Songwriter Lanny Lanner im Chiemgau in Bayern und ist glücklich: "Bei uns gibt es nur Liebe, Unterstützung und Vertrauen. Wir lassen uns so sein, wie wir sind, leben gemeinsam unsere Träume."