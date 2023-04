Unerwarteter Erfolg Dieser Michelle-Song wird zum Mega-Hit in Asien

17 Jahre ist es her, seit Michelle mit einem ganz besonderen Projekt auf sich aufmerksam machte: Aus Michelle wurde Tanja Thomas und statt deutscher sang sie englische Texte. Sie brachte ein ganzes Album mit dem Titel "My Passion" heraus, auf dem sie Disco-Klassiker der 70er-Jahre wieder zum Leben erweckte. Mit Chartplatz 21 blieb der Erfolg damals aber überschaubar. Doch ein Titel von der Platte wird nun zum Hit - (noch) nicht bei uns, sondern in Asien.

Vom Disco- zum Zumba-Hit

Mit "One way ticket" coverte Michelle alias Tanja Thomas auf ihrem damaligen Album auch einen Klassiker der Band Eruption aus dem Jahr 1979 und tauchte so ganz tief in die Disco-Ära ein. Jetzt wird in Asien, vor allem in Vietnam, wieder zu dem Song getanzt.