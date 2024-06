Jay Khan ist ein echter Macher und brennt für die Musik. Das beweist der 42-Jährige seit über 20 Jahren auf vielfältige Art und Weise. Der Sohn pakistanisch-britischer Eltern, der in London geboren und in Berlin aufgewachsen ist, feierte zuletzt mit seiner Schlager-Boyband "Team 5ünf" viele Erfolge. Doch die wenigsten wissen, dass Jay noch viel tiefer im Musikgeschäft verwurzelt ist.

Nun ist es für Jay an der Zeit, eigene Wege als Sänger zu gehen. Daher veröffentlicht er am 7. Juni seine erste eigene Single als Solokünstler. Seinen Titel "Mein Stern" wird er direkt am Samstag, den 8. Juni, beim "Schlagerbooom Open Air" in Kitzbühel das erste Mal auf der Bühne vorstellen.