Genüssliche Einblicke in das Leben des Schlagerstars Thomas Anders: Sein neuestes Buch geht durch den Magen

Nach dem Erfolg seines erstes Kochbuchs "Modern Cooking", das im Herbst 2017 erschien, war Schlagerstar Thomas Anders auch in den vergangenen Monaten wieder fleißig am Herd. Am 3. September erscheint sein zweites Werk aus der Küche und wir haben für euch die ersten Informationen dazu, was dieses Mal auf den Tisch kommt.