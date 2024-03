Der Sex ist vertrauter, weil ich Claudia so gut kenne und sie mich. Die Experimentier-Phase ist vorbei. Die Vertrautheit ist das Tolle. Thomas Anders Bild.de

Im nächsten Sommer feiern die beiden ihren 25. Hochzeitstag. Bisher verlief ihre Ehe, zumindest in der Öffentlichkeit, skandalfrei. Dabei, so der 60-Jährige, knallen im Hause Anders auch mal die Türen, doch mit Humor würden er und Claudia das auch wieder geflickt bekommen. "Wie sagt meine Frau so schön: 'Wir reparieren, heute wird nur noch weggeworfen'."

Verliebt in seine Frau sei er noch immer, gesteht Thomas, doch die Romantik habe sich nach so langer Zeit gewandelt. Er spiele jetzt nicht abends am Flügel und zünde Kerzen an. So ein Klischee bediene er nicht. Doch es sei wichtig, dass sie sich zeigen, dass sie verliebt sind und dies auch sagen würden.

Zeigen würde er seine Verliebtheit jetzt eher mit kleinen Gesten, herzlichen Aufmerksamkeiten und spontanen Momenten. "Meine Frau erzählte mir von einem Hotel, das tolle Detox-Kuren anbietet. Zwei Tage später hatte ich es gebucht. Damit hat sie nicht gerechnet."

Thomas musste Claudia erobern

Kennengelernt haben sich Thomas Anders und Claudia Hess vor mehr als 26 Jahren in der Lieblingsbar des Sängers in Koblenz. In seinem Podcast "MODERN TALKING – EINFACH ANDERS" verriet der Sänger, dass er Claudia, als er sie das erste Mal sah, sofort kennenlernen wollte. An diesem Abend kamen sie zwar in Kontakt, doch zunächst wurden sie Freunde. Claudia gesteht: "Ich habe mich erobern lassen. Ein halbes Jahr musste er noch an mir ackern und graben. Mich bekochen, mit der sogenannten ‚Eroberungspasta‘."



Doch der Einsatz scheint sich gelohnt zu haben. Nach 26 Jahren Beziehung und mehr als 23 Jahren Ehe sagt Thomas Anders über seine Frau:

Sie ist die tollste Frau der Welt. Wir haben einen wunderbaren Sohn. Wir sind Topf und Deckel auf Augenhöhe. Wir haben denselben moralischen Kompass. Unsere Einstellung zum Leben und zum Genuss sind identisch. Thomas Anders Bild.de