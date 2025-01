"Trotzdem stolz auf die Kinder"

Modern Talking gehört zu den erfolgreichsten deutschen Bands aller Zeiten. Dieter Bohlen und Thomas Anders feierten Welt-Erfolge und verkauften über 120 Millionen Alben. Für Thomas Anders heute rückblickend immer noch unvorstellbar.

"Es ist unglaublich! Wer hätte das gedacht? Wer hätte gedacht, dass man sich 40 Jahre danach noch an diesen Song erinnert? Nein, dass dieser Song noch multi-millionenmal jedes Jahr geklickt wird. Das ist unglaublich. Da hätten wir beide niemals dran gedacht", erzählt Thomas rückblickend auf die erste Single-Auskopplung "You’re My Heart, You’re My Soul".

Seitdem sich die Band 2003 endgültig trennte, ist das Verhältnis zwischen Thomas und Dieter nicht das Beste. Stolz auf die gemeinsame Modern Talking-Zeit sei der 61-Jährige dennoch. "Wenn ein Ehepaar sich scheidet, ist es trotzdem stolz auf die Kinder", erklärt er. Jeder von ihnen hätte unterschiedliche Leben, jeder mache sein Ding, jeder sei in seinem Bereich erfolgreich.

Aber das Kind, das wir aus der Taufe gehoben haben, Modern Talking, ist immer noch weltweit erfolgreich. Und das zählt. Thomas Anders

Doppelte Trennung und neue Erfolge

Bildrechte: imago/teutopress Mit Modern Talking ging es oft auf und ab. So trennte sich die Band bereits 1987 zum ersten Mal bevor Thomas und Dieter 1998 wieder zusammenfanden. Deshalb lässt sich der Banderfolg auch in zwei Phasen teilen. "Für mich war die zweite Phase die genussvollere", erklärt Thomas. Denn beim ersten Mal in den 80ern sei Thomas vom Erfolg total überrollt worden. "Ich war damals 21, als es losging. Diesen Erfolg muss man erst mal fassen", erklärt der Schlagerstar.

"Als es dann zum zweiten Mal losging, war ich ja wesentlich älter und ich wusste, was da auf mich zukommt." Vielleicht nicht ganz, denn Modern Talking waren Ende der 90er Jahre sogar noch erfolgreicher und verkauften mehr CDs als beim ersten Mal. "Das habe ich sehr genossen. Und bin sehr dankbar, dass ich das zweite Mal erleben durfte", bestätigt Thomas.

Bildrechte: imago images / Jan Huebner