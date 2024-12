Udo Jürgens Forever

Als ein Highlight in der Eurovisions-Show wird der neu veröffentlichte Udo-Jürgens-Song "Als ich fortging" in einer ganz besonderen Performance präsentiert. Veröffentlicht wurde der Titel mit dem dazugehörigen Video am 20. September 2024. Außerdem wird das Publikum mit zahlreichen Ausschnitten aus Auftritten, Interviews und auch bisher unveröffentlichten Privataufnahmen auf eine Zeitreise durch das Leben des großen Entertainers geschickt. Udo Jürgens' Kinder Jenny und John, aber auch langjährige Weggefährten teilen ihre ganz privaten Erinnerungen an den Star.