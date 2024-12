Ein Aspekt macht die WDR-Dokumentation "Durch meine Augen: Mein Vater Howard Carpendale" (ab sofort abrufbar in der ARD Mediathek) ganz besonders: Die Zuschauer sehen die Schlagerlegende und seinen privaten wie beruflichen Alltag durch die Perspektive seines Sohnes Wayne, der das Format gemeinsam mit dem WDR produziert hat. Eine Hommage an seinen Papa, die ihn allen Fans und Zuschauern noch einmal näherbringen soll. Bildrechte: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Die Dokumentation begleitet den 78-Jährigen Schlagerstar in den verschiedensten, teils sehr intimen Situationen, u.a. auch während seiner Rehabilitation nach einer Hüft-OP und beim liebevollen Umgang mit seinem fünfjährigen Enkel Mads. Außerdem erfahren die Zuschauer auch, dass dem Star, wenn es um seine Haare geht, eine gewisse Eitelkeit nicht fremd ist.

Hauptaugenmerk der Produktion liegt aber natürlich auf Howard Carpendales ungebrochener Liebe zur Bühne und seiner Musik. Die Kamera ist dabei, wenn der Sänger vor seinem Auftritt in der ausverkauften Olympiahalle in München von mehreren Ärzten fitgemacht werden muss und auch, wenn er nach dem letzten Konzert der Tour in der österreichischen Hauptstadt Wien emotional wird:

"Es hat mit Wärme und Liebe zu tun. Es ist ein schönes Gefühl, wenn man etwas erreicht hat, was man sich vorgenommen hat. Und zwar Menschen für eine gewisse Zeit von all dem Blödsinn, was in unserer Welt im Moment passiert, einfach abzulenken und einfach eine gute Zeit miteinander zu haben." Die Konzertbesucher gehen mit einem guten Gefühl nach Hause, sagt der Künstler und fügt an:

Das ist eigentlich der Grund, warum ich singe. Howard Carpendale WDR-Doku: Durch meine Augen: Mein Vater Howard Carpendale