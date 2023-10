Tony Christie gehört zu den international erfolgreichsten Schlagersängern. Unvergessen sind seine wahrscheinlich größten Hits "Is this the way to Amarillo" und "I Did What I Did for Maria" von 1971. Ein Jahr darauf wurde die Single "Don’t go down to Reno" ein weiterer Erfolgshit. Im Laufe seiner Karriere nahm der Sänger über 40 Alben und 70 Singles auf und trat rund um die Welt bei umjubelten Live-Konzerten auf.