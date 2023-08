Überraschung bei der großen Schlagerstrandparty in Gelsenkirchen: Schlagersänger Jürgen Drews wird zwar nicht als Sänger auf der Bühne stehen, dafür aber im Publikum dabei sein und seine Tochter Joelina Drews unterstützen. Sie tritt in der Sendung gemeinsam mit Lucas Cordalis auf. Schon bevor die beiden den Titel singen, wird sich Drews in einem Video mit emotionalen Worten an seine Tochter widmen.