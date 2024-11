Am 21. Dezember 2024 jährt sich der Todestag von Udo Jürgens zum zehnten Mal. Zwei Tage später, am 23.12. ab 22:30 Uhr, läuft die große Dokumentation "UDO!" im Ersten. Erste Inhalte des Formats sind bereits vor der Ausstrahlung bekannt.

Udo Jürgens erste Frau Panja erzählt u.a. über die großen Probleme, mit denen die Schlagerlegende auch nach Jahren auf der Bühne zu kämpfen hatte: "Er ist oft nachts weinend aufgewacht. Er hat so stark geweint, dass ich den Notarzt gerufen habe. Der kam dann und hat ihm eine Beruhigungsspritze gegeben. Das war die Angst vor der Tournee. Die Angst, das erfüllen zu müssen, was von ihm erwartet wird. Und er hat so Angst gehabt, dass er das nicht kann", so Erika "Panja" Meier.