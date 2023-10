Am 20. Oktober soll "An diesen Tagen" erscheinen Überraschung: Kerstin Ott und Ben Zucker kündigen gemeinsames Duett an

Wer hätte damit gerechnet? Kerstin Ott und Ben Zucker kündigen auf ihren Instagram-Accounts ein gemeinsames Duett an. Bereits am 20. Oktober soll "An diesen Tagen" veröffentlicht werden.