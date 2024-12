Vicky Leandros war in der Gala in einem goldenen Pailettenkleid zunächst mit ihrem wohl ergolgreichsten Titel "Ich liebe das Leben" aufgetreten. Das Publikum ehrte die Künstlerin mit Standing Ovations. Im Gespräch mit Moderator Johannes B. Kerner war der gebürtigen Griechin anzumerken, dass ihr der Abschied von ihrem Publikum schwer fällt.

Bildrechte: imago images/United Archives

Zum Abschied sang Vicky Leandros dann den ABBA-Hit "Thank you for the Music". Während des gesamten Titel hatten sich die Zuschauer von ihren Plätzen erhoben. Dann verließ die 72-Jährige winkend die Bühne, Gala-Moderator Johannes B. Kerner sagte: "Was für ein unglaublich emotionaler Moment, eine Fernsehkarriere endet bei 'Ein Herz für Kinder' und auf diese besondere Weise."



Nach fast 60 Jahren auf den Bühnen der Welt hat sich Vicky Leandros in diesem Jahr mit einer Tournee von ihrem Publikum verabschiedet. Die Sängerin möchte mehr Zeit für ihre Familie haben. Im Mai ist die dreifache Mutter bereits zum vierten Mal Großmutter geworden.