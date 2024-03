Der Unfall ereignete sich ausgerechnet, als Vicky Leandros ihren Hit "Ich liebe das Leben" spielte. Die Sängerin stolperte über eine Lautsprecherbox am Bühnenrand, geriet ins Wanken und fiel mit dem Oberkörper voraus von der Bühne . Die Musik ging aus, die Fans waren in Schockstarre. Doch dann die Erleichterung: Mitarbeiter halfen ihr wieder auf die Bühne. Vicky Leandros war unverletzt und konnte das Konzert fortsetzen.

Bildrechte: IMAGO / Future Image

Gegenüber der Bild-Zeitung zeigt sich die Schlager-Ikone erleichtert, dass der Unfall glimpflich verlief: "Ich muss sehr viele Schutzengel gehabt haben, denn ich hätte ja auch auf den Kopf fallen oder mir alles Mögliche brechen können. Aber ich habe nicht mal einen blauen Fleck und auch keine Schmerzen."



So etwas sei ihr in ihrer 50-jährigen Karriere noch nicht passiert. Sie habe unter Schock gestanden – und einfach weiter gemacht, so Vicky in der Zeitung. Sicherheitshalber wolle sie sich noch mal ärztlich untersuchen lassen. Sie fühle sich aber wohl, auch wenn sie nach dem Schock noch ein wenig neben sich stehe.