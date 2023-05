Konnten viele Erfolge feiern. Die Kastelruther Spatzen - hier im Jahr 1998. Bildrechte: dpa

Seit ihrer ersten Platte veröffentlichte die Band fast jährlich ein neues Album. Regelmäßig erklimmen sie damit hohe Chart-Positionen. Zwei Mal standen sie in Deutschland an der Spitze der Album-Charts, in Österreich sogar sieben Mal. Seit 1984 feiern "die Spatzen" in ihrer Südtiroler Heimat außerdem das "Kastelruther Spatzenfest".



Doch nicht nur Höhen, sondern auch einige Tiefen begleiten die Geschichte der Band. Im Jahr 1998 wurde während einer Tour ihr langjähriger Manager Karlheinz Gross in Magdeburg getötet. Das Verbrechen konnte bisher nicht aufgeklärt werden. 2017 mussten sie einen weiteren Schicksalsschlag verkraften, als ihr ehemaliges Mitglied, Andreas Fulterer, einem Krebsleiden erlag.