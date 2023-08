Sein Markenzeichen ist der Taekwondo-Sprung, bei seinen Auftritten sprüht er vor Energie und Lebensfreude: Bei Vincent Gross hat man einfach den Eindruck, dass ihn nichts ausbremsen könnte. Das dem nicht so ist, zeigte der Sänger nun selbst in seiner Instagram-Story.

Am Mittwochabend postete der 27-Jährige ein Bild von sich, an der Wand hinter ihm: Jede Menge Kabel und Kopfhörer. Er fragte seine Fans, wo er denn da sein könnte und gab den Hinweis "nicht im Studio". Am Tag darauf folgte die Auflösung. "In einem Hörakustik-Büro" lautete die Antwort eines Fans. Vincents Reaktion: "Fast!"