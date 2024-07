Ein Jahr ist es her, seit Emmas unvergesslichem Debüt mit André in Maastricht. In diesem Jahr kehrt sie mit einem besonderen Lied wieder in den Vrijthof zurück. Wir sind so aufgeregt!

Nach ihrem ersten Auftritt mit André Rieu und seinem Orchester änderte sich das Leben der damals 15-Jährigen enorm. Das Publikum hatte ihr bei ihrem Debüt mit Standing Ovations applaudiert, der Live-Mitschnitt ging auf Youtube viral. Schlagerstar Helene Fischer holte Emma in ihre Show und sang mit ihr im Duett "Voilà". In diesem Jahr begleitet die Sängerin André Rieu und sein Orchester auf Welt-Tournee.

Dabei ist Emma schwer krank. Von Geburt an leidet die Niederländerin an Gastroparese, auch als Magenlähmung bezeichnet. Betroffene können Nahrung nicht so aufnehmen, wie Gesunde, sondern müssen über einen Schlauch ernährt werden. 22 Stunden am Tag erhält Emma Flüssignahrung, ist in der Zeit an eine Pumpe angeschlossen. Nur zwei Stunden kann sie sich ohne bewegen. Dennoch lebt Emma ihren Traum und bezaubert ihr Publikum mit ihrer glockenklaren Sopranstimme.