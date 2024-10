André Rieu und sein Johann-Strauß-Orchester begeistern ein weltweites Publikum. Die Shows des Walzerkönigs sind unvergessliche Erlebnisse mit wunderschöner Musik, spektakulären Kulissen sowie überraschenden Tanzeinlagen und Effekten. Im Vordergrund steht für André Rieu, dass sich das Publikum wohl fühlt, die Musik genießt. Der 75-Jährige verspricht seinem Publikum, dass er mit seinem Ensemble die Herzen erwärmen werde. Eine Wärme, die er, so André Rieu im Interview mit "Hallo Deutschland" in seiner Kindheit und Jugend nicht kannte.

Bildrechte: picture alliance/dpa/STORY

Der Vater des Musikers, André Rieu sen., war Chefdirigent des Limburger Sinfonie-Orchesters. André Rieu wuchs mit fünf Geschwistern in Maastricht auf, alle Kinder erlernten Instrumente. André begann im Alter von fünf Jahren, Geige zu spielen. Unter dem strengen Regiment des Vaters musste er täglich üben, Unterricht nehmen. Ausgehen oder mit Freunden zusammen sein, das war für den jungen Musiker tabu. Erst mit seiner jetzigen Frau Marjorie kam Liebe in sein Leben. Verguckt hatte sich André Rieu bereits im Alter von 13 Jahren in die damalige Schulfreundin seiner Schwester. Mit Anfang 20 wurden die zwei ein Paar.