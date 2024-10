Doch sein Privatleben hält der 75-Jährige, so gut es geht, aus dem Rampenlicht heraus. Umso überraschender ist es, dass er nun in einem Interview mit der BILD über seine langjährige Ehe sprach.

Zwei Drittel seines Lebens teilt er bereits mit seiner Frau Marjorie (73), hat mit ihr zwei Söhne, Marc und Pierre. Marjorie wirkt jedoch nicht nur im Privatleben, sie hatte auch großen Anteil an seinem Karriere-Start, wie André Rieu verrät: "Durch sie bin ich aufgeblüht. Meine Eltern haben nicht so an mich geglaubt. Es war Marjorie, die angefangen hat, an mich zu glauben und meine Karriere zu unterstützen."