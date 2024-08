Nur noch wenige Wochen, dann startet Melissa Naschenweng am 21.09. in Passau ihre langersehnte "Bergbauernbuam-Tour". 15 Konzerte in Österreich und im Süden Deutschlands waren geplant, doch nun gibt es einige Änderungen im Termin-Kalender der 34-Jährigen. Die österreichische Schlagersängerin muss ihr geplantes Konzert im badischen Karlsruhe absagen. Fans die bereits Tickets gekauft hatten, können es zurück geben oder gegen ein Konzert in einer anderen Stadt tauschen, schrieb sie in ihrer Instagram-Story.