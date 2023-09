"Wolle" in den 90ern. Bildrechte: dpa Bereits vor Jahren, so Wolfgang Petry in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung, habe er die Diagnose "Grauer Star" erhalten. Unbehandelt kann die Augenerkrankung sogar zur völligen Erblindung führen. Sein Arzt habe ihm damals gesagt, dass seine Augen irgendwann operiert werden müssen. Jetzt, so der Sänger, sei der Zeitpunkt gekommen gewesen. Er habe gemerkt, dass seine Sehkraft immer mehr nachlasse und die Farben blasser würden. In einer Bonner Augenklinik ließ sich Sänger nun operieren.

Die OP ist sehr gut verlaufen und war erfolgreich. Ich kann jetzt wieder sehen wie ein Luchs und alle Noten und Texte gut erkennen, was mir bei meiner Arbeit im Tonstudio enorm hilft. Wolfgang Petry Bild.de

In einem seiner größten Hits heißt es "Wahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle". In dem Song geht es um Liebe, doch die Diagnose "Grauer Star" wird für Wolfgang Petry ähnliche Fragen aufgeworfen haben. In Sachen Liebe allerdings sieht es bei dem Stadionfüller der 90er-Jahre ziemlich gut aus.

Musikalische Liebeserklärung an seine Frau

Cover des Albums "Stark wie wir": Wolfgang und Rosi Petry. Bildrechte: MCD Berlin/Niklas Reinsberg Der Sänger und Komponist veröffentlichte im März dieses Jahres mit seinem neuesten Album "Stark wie wir" - einen musikalischen Liebesbrief an seine Frau Rosi. Das offensichtlichste Bekenntnis zu seiner großen Liebe ist dabei der Song "Du gehörst zu mir und ich gehör' zu dir". Auf dem Album gibt sich der ehemalige Kumpelrocker ungewohnt emotional. Er lässt sein Publikum sogar Einblicke in seine Ehe-Vergangenheit erhaschen, singt von einem Ring aus einem Kaugummi-Automaten und von einer ersten kleinen Wohnung, in der es Linsensuppe und Brot gegeben habe.



Obwohl Wolfgang Petry nicht mehr tourt, sind seine Songs unterwegs und werden von seinen Fans gefeiert. Das Musical "Wahnsinn" mit Hits von Wolfgang Petry tourt auch in diesem Jahr quer durchs Land.

Vor allem die 90er waren ein goldenes Jahrzehnt für Wolfgang Petry. Die Fans brüllten enthusiastisch "Hölle, Hölle, Hölle!", zu seinen Stadion-Konzerten kamen Zehntausende und Petry wurde als Gesamterscheinung Kulturgut. Schnauzbart, Lockenmähne, Holzfällerhemd und dutzende Freundschaftsbänder.