Angebote wie der 'Informatik- Biber' oder die Plattform des Jugendwettbewerbs Informatik für Einsteiger sollen Kindern und Jugendlichen in den nächsten Wochen dabei helfen, die Zeit zu Hause unterhaltsam und sinnvoll zu gestalten und vielleicht den einen oder die andere für die spannende Welt der Informatik begeistern.

Dazu wird jede Woche eine "Challenge of the week" veröffentlicht, bei der es regelmäßig Kopfhörer zu gewinnen gibt. Damit sollen so viele Jugendliche wie möglich für die Challenge gelockt werden.