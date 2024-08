11,5 Pro zent der Haushalte in Sachsen-Anhalt, die Bürgergeld empfangen, mussten im vergangenen Jahr draufzahlen. Das sind mehr als 10.300 Haushalte. Für sie werden die Wohnkosten, also Miete und Heizkosten, eigentlich vom Staat übernommen – wenn die Unterkunft als "angemessen" bewertet wird. Betroffene mussten im Durchschnitt monatlich etwa 78 Euro zuzahlen.

Die Situation ist dabei in Sachsen-Anhalt je nach Wohnort sehr unterschiedlich. Im Saalekreis mussten die betroffenen Haushalte im Schnitt am meisten zuzahlen: 112 Euro. In Halle und dem Landkreis Mansfeld-Südharz waren es monatlich durchschnittlich 100 Euro. Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld mussten betroffene Bedarfsgemeinschaften nur etwas mehr als die Hälfte von dem zahlen, was Betroffene im Saalekreis zahlen mussten, nämlich rund 63 Euro. Im Landkreis Stendal und im Altmarkkreis Salzwedel waren es jeweils knapp 67 Euro im Monat.