Eliten in der DDR

Mauer, Stasi, Schießbefehl – wenn über die DDR gesprochen wird, dann häufig im Kontext der Diktatur. Honecker, Mielke, Krenz gaben der Diktatur ein Gesicht. Doch Verantwortung trugen in der DDR weitaus mehr Menschen. Egal, ob mit Parteibuch oder ohne, hielten sie das Land „am Laufen“. Als Betriebsdirektoren, Schulleiter, Parteisekretär oder Richter gehörten sie zur Elite des Landes, auch wenn dieser Begriff öffentlich nicht benutzt wurde. Wie blicken diese Menschen heute auf ihr Leben zurück? Sehen Sie sich als opportunistisch, pflichtbewusst, tatkräftig oder gar schuldig?

Bildrechte: MDR/Jan Bräuer Die Menschen, die wir besuchen, lassen uns teilhaben an ihrem früheren Leben. Sie erzählen ohne Scheu, es ist ihre Geschichte. Carsten Heller Verantwortlicher für den Podcast

Die Elite - wer gehörte dazu?

Einige dieser früheren Eliten wollen wir in unserem Podcast vorstellen. Da ist beispielsweise der ehemalige Betriebsdirektor aus Sonneberg, ein klassisches Arbeiterkind mit sozialistischer Erziehung. Er arbeitet sich hoch in seinem Betrieb, „aus eigener Kraft“, wie er sagt. Er verdient viermal so wie ein normaler Facharbeiter.

Bildrechte: MDR/Jan Kröger Wir waren erzogen im Sinne des Sozialismus und auch im Sinne eines Arbeiter- und Bauernstaates. Das war in unseren Köpfen und so haben wir auch in der DDR gearbeitet. Bernd Sauer Ehemaliger Betriebsdirektor in Sonneberg

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass er nie frei ist in seinen Entscheidungen. Als er aufgefordert wird, in einem anderen Betrieb eine Leitungsposition zu besetzen, widersetzt er sich zunächst. Er hat keinen Grund für den Wechsel, er fühlt sich wohl in seinem kleinen Reich. Als die Partei Druck auf ihn ausübt, gibt er trotzdem nach, „nützt ja nichts“. Bei einer Weigerung könnte sein Sohn nicht studieren, wird ihm angedeutet.

Privilegien und Zwänge