"Das große Ganze" - der gesellschaftskritische Podcast

Der Journalismus wird immer schneller. Eine der wichtigsten Maximen ist Tempo. Innerhalb kürzester Zeit müssen Statements eingefangen, Studien ausgewertet und Konflikte durchschaut sein. Auf Nachrichtenportalen beschränkt sich die Beschreibung unserer Gegenwart häufig auf oberflächliche Darstellungen, wer gerade was gesagt hat zu einem Thema - und wie andere darauf reagieren. Was oft fehlt, ist der Blick auf die Entwicklungen hinter den Nachrichten.

Viele Fragen unserer Zeit verlangen nach Antworten, die sich nicht in kurze Formate pressen lassen. Warum leben immer mehr Menschen allein? Wie gelang der AfD ein so rasanter Aufstieg? Wieso haben SPD und Linke den Anschluss an diejenigen verloren, die mal der Arbeiterklasse zugerechnet wurden? Was hat es mit dem Boom der Fitnessbranche auf sich? Was sagt die Selfie-Kultur über unsere Gesellschaft aus?