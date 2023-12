Nach 361 Ausgaben in knapp vier Jahren ist Schluss. MDR AKTUELL beendet zum Jahresende "Kekulés Corona-Kompass". Im Format mit Prof. Alexander Kekulé bekamen die Hörerinnen und Hörer vom Anfang bis zum Ende der Pandemie den aktuellen wissenschaftliche Stand vermittelt. Außerdem wurden politische Entscheidungen eingeordnet. Damit entstand ein besonderen Dokument der Zeitgeschichte.

In fast 20.000 Minuten, also fast 14 Tage am Stück, lässt sich der Weg einer bedrohlichen Pandemie inzwischen nachhören: Von der Entdeckung und Verbreitung eines noch unbekannten Virus über weltweite Krisen-Politik, über Lockdowns, Maskendiskussionen, Gesundheitsämter und Faxgeräte, Impfstoffe und Impfungen, über Nebenwirkungen und Proteste bis hin zum Schutz der Bevölkerung.