Der Klimawandel ist schon lange kein abstrakter Begriff mehr. Seine Folgen beeinträchtigen unser Leben massiv. Unwetter richten große Schäden an, Waldbrände zerstören ganze Urlaubsregionen, immer mehr Menschen sterben durch Hitzewellen, Seen trocknen aus und Ernteausfälle lassen Lebensmittelpreise steigen.

Eine der wichtigsten Stimmen in Deutschland zum Thema Klimawandel ist die renommierte Energie- und Klimaökonomin Claudia Kemfert. Im neuen Podcast von MDR AKTUELL gibt sie ab 20. Oktober wöchentlich Orientierung. Mit Moderatorin Theresa Liebig diskutiert Claudia Kemfert die aktuelle Studienlage zu den Themen Klimawandel, Energiewende, alternative Antriebe und nachhaltiges Leben. Politische Entscheidungen werden bewertet und Lösungen aufgezeigt. Außerdem bekommen Hörerinnen und Hörer Tipps, wie sie ein nachhaltiges Leben führen können.

Claudia Kemfert leitet die Abteilung "Energie, Verkehr, Umwelt" am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) und ist Professorin für Energiewirtschaft und Energiepolitik an der Leuphana Universität in Lüneburg.