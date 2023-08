Moderatorin Katrin Simonsen Bildrechte: MDR / Isabel Gruhle

Moderatorin Katrin Simonsen möchte das ändern. Deshalb spricht sie im Podcast "Hormongesteuert" mit Frauenärztin und Hormon-Expertin Dr. Katrin Schaudig offen und ohne Scham über die Symptome der Wechseljahre.



Die Idee für den Podcast kam der Moderatorin, weil sie am eigenen Leib erfahren hat, was es heißt, in den Wechseljahren zu sein. Erst nach einem halben Jahr habe sie eher zufällig eine Diagnose bekommen, sagt sie. Bei anderen dauere es noch länger, bei manchen sogar Jahre.