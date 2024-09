19 Ab Mitte 40 wird’s Zeit für eine Ernährungsumstellung

93 min

Ein gesunder Lebensstil ist in jedem Alter wichtig. Aber ab Mitte 40 kommen Frauen nicht mehr drum herum. Was ist die beste Ernährung in den Wechseljahren und kann ich damit Beschwerden lindern?

Es lässt sich nicht schönreden. Mit den Wechseljahren und dem dann folgenden Östrogenmangel werden Frauen anfälliger für bestimmte Krankheiten. Viele Frauen nehmen auf einmal an Bauchfett zu, bekommen Bluthochdruck, das Cholesterin steigt und auch das Mikrobiom verändert sich. Hat uns der Körper in den letzten Jahrzehnten unseren schlechten Lebensstil meist verziehen, ist ab Mitte 40 damit Schluss. Jetzt ist es Zeit, sich mit einer guten, antientzündlichen Ernährung zu beschäftigen. Doch genauso wichtig wie Gemüse und Ballaststoffe ist die Bewegung. Denn ohne Bewegung kommen die guten Stoffe gar nicht dort an, wo sie ankommen sollen. Bewegung verringert das Stresshormon Cortisol, lindert Entzündungen und wirkt gegen leichte Depressionen. Darüber sprechen Katrin Simonsen und Dr. Katrin Schaudig in dieser Folge mit Prof Birgit-Christiane Zyriax. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin und lehrt und forscht an der Uniklinik Eppendorf in Hamburg.





Links

"Hormongesteuert #13" zu Herzgesundheit

https://www.ardaudiothek.de/episode/hormongesteuert-der-wechseljahre-podcast-mit-dr-katrin-schaudig/13-wenn-das-herz-in-die-wechseljahre-kommt/mdr-aktuell/13383157/





Podcast-Hörtipp

"Frag Dich fit" - Pubertät und Co. – Das machen Hormone bei Mann und Frau

https://www.ardaudiothek.de/episode/frag-dich-fit-der-gesundheitspodcast-mit-doc-esser-und-anne/pubertaet-und-co-das-machen-hormone-bei-mann-und-frau/wdr-2/13566545/





Wenn Ihr Fragen habt zu Hormonen und den Wechseljahren, schreibt eine E-Mail an hormongesteuert@mdraktuell.de.





Inhaltsverzeichnis



00:01:43 Warum ist eine bessere Ernährung jetzt wichtig





00:03: 58 Lebenstil und Hormone in der Frauenarztpraxis





00:05:47 So sieht eine gute Ernährung aus





00:09:46 Kohlenhydrate ja oder nein





00:11:58 Die Sache mit dem Eiweiß





00:14:14 Abnehmen in den Wechseljahren





0:19:26 Antientzündliche Ernährung





0:28:52 Hormone und Ernährung bei PCOS





00:33:01 Warum haben Frauen in Asien weniger Wechseljahresbeschwerden?





00:40:43 Warum Bewegung jetzt so wichtig wird





00:48:15 Bluthochdruck und steigendes Cholesterin wegessen





00:54:06 Vor- und Nachteile von Statinen





01:02:31 Hormone nehmen, um gesund zu bleiben?





0:1:06:40 Nahrungsergänzungsmittel und Vitamine





01:20:35 Arthrose und Ernährung





01:24:03 Mikrobiom in den Wechseljahren