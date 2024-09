20 Mit Pflanzenpower durch die Wechseljahre

67 min

Gerade zu Beginn der Wechseljahre wollen viele Frauen lieber erst mal was Pflanzliches probieren. Welche Pflanzen helfen gegen Hitzewallungen, Schlafstörungen und Stimmungsschwankungen? Und sind sie eine gute Wahl? In dieser Podcastfolge geht es um die Kraft der Pflanzen. Deshalb haben wir uns eine Gesprächspartnerin eingeladen, die sich damit gut auskennt. Dr. Susan Zeun ist klinische Pharmakologin und hat selbst viele pflanzliche Medikamente mitentwickelt. Und sie ist eine ausgewiesene Expertin auf dem Gebiet der Phytotherapie in der Frauenheilkunde. Sie erklärt, dass auch für pflanzliche Arzneimittel strenge Zulassungsstudien nötig sind, die eine Wirkung nachweisen müssen. Und was der Unterschied zu vielen Mitteln ist, die man in der Drogerie oder im Internet kaufen kann. Außerdem geht es um Phytoöstrogene. Welche Wirkung können sie erzielen und sind sie besser als die Hormonersatztherapie?





Links:





- Podcast Synapsen von NDR Info: https://1.ard.de/Synapsen





Inhaltsverzeichnis





00:02:01 Was versteht man unter Phytotherapie?





00:04:40 Arzneimittel und Nahrungsergänzungsmittel – was ist der Unterschied?





00:12:18 Homöopathie und Phytotherapie





00:14:48 Was können Phytoöstrogene?





00:18:58 Erfahrungen mit der Traubensilberkerze





00:24:48 Phytoöstrogene und das Brustkrebsrisiko





00:30:19 Phytotherapie und Schlafstörungen





00:35:40 Ständiger Harndrang in der Nacht





00:37:25 Einen guten Naturheilpraktiker finden





00:46:00 Wenn Phytotherapie an ihre Grenzen stößt





00:54:04 Serotonin-Wiederaufnahmehemmer bei Hitzewallungen





00:56:50 Pflanzliche Mittel und Nebenwirkungen





01:01:33 Hilfe für Brustkrebspatientinnen





01:03:36 Pflanzliche Hilfe bei Erschöpfung





Wenn Ihr Fragen habt zu Hormonen und den Wechseljahren, schreibt eine E-Mail an hormongesteuert@mdraktuell.de.