Im Salzlandkreis sind zahlreiche Führerscheine noch nicht umgetauscht worden. Der Kreis hat am Mittwoch an die Umtauschfrist erinnert: Noch bis 19. Juli können die Jahrgänge 1953 bis 1958 ihre Führerscheine in fälschungssichere EU-Führerscheine umtauschen. Eine Kreissprecherin sagte am Mittwoch, es lägen noch Daten für 8.700 Papier-Führerscheine vor.