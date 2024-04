In Sachsen-Anhalt warnen die Behörden weiter vor Rauchgasen wegen eines Brandes in Braunschweig. Das teilte das Lagezentrum MDR SACHSEN-ANHALT am Mittwochmorgen mit. Die Behörden in Niedersachsen hätten noch keine Entwarnung gegeben. Laut der Gefahrenmeldung zieht seit Dienstagabend eine Rauchwolke in Richtung Sachsen-Anhalt. Bewohner der Landkreise Harz, Börde und Mansfeld-Südharz sollten deshalb Türen und Fenster geschlossen halten.