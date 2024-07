Schülerinnen und Schüler in Sachsen, die sich im neuen Schuljahr mit Bus und Bahn auf den Schulweg machen, können weiterhin das sogenannte Bildungsticket im Jahres-Abo nutzen. Dafür müssen Erstnutzende allerdings bis Mittwoch einen Antrag stellen, wie der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) mitteilte. Das Ticket kostet wie bisher im Monat 15 Euro und gilt außer auf dem direkten Schulweg auch unbegrenzt in der Freizeit in dem Verkehrsverbund, in dem die Schüler wohnen oder alternativ die Schule besuchen.

Bildrechte: Verkehrsverbund Vogtland GmbH