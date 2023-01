Der weitaus größte Teil der gefälschten Banknoten tauchte den Angaben zufolge in den Großstädten Sachsens auf. Von den 885 Scheinen seien 364 in Leipzig gefunden worden, 173 in Dresden und 151 in Chemnitz. Das liege daran, dass dort, wo viel Geld umgesetzt wird, auch das meiste Falschgeld entdeckt werde. Das sei in den Städten mit großen Einkaufsmärkten und Shoppingzentren der Fall.