Die Großstadt sei mit ihrer Infrastruktur und den kulturellen Angeboten interessanter. "Und das Medizinstudium findet logischerweise in den Universitäten in den großen Städten statt. Das heißt, unsere jungen Ärzte studieren sechs oder sieben Jahre in der Großstadt und versuchen in der Regel dort ihre Facharztausbildung zu machen und sind dann da sozialisiert." Dann sei es relativ schwer, sie von den Vorzügen des ländlichen Raums zu überzeugen, so Baumgart.



Im vergangenen Jahr sind zum Beispiel in der Oberlausitz mehr Praxen geschlossen worden als Neue eröffnet haben. Elf Ärztinnen und Ärzte seien weg und nur sieben Neue dazugekommen.