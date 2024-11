Weil die CDU Koalitionen mit der AfD ausschließt, bleibt als wahrscheinlichste Option nun eine Minderheitsregierung. Tom Thieme, der als Professor an der Hochschule der sächsischen Polizei lehrt, sieht Kretschmer vor keiner anderen Option, wenn er eine Neuwahl verhindern will." Und weiter: "Bisher hat er eine Minderheitsregierung vehement abgelehnt; nun wird er sich in sein Schicksal fügen müssen."

An der Stelle verweisen Experten auf die politische Kultur und Erfahrungen in Dänemark, Norwegen und Schweden. Es hätte sich eigentlich schon vor der Landtagswahl angeboten, in andere europäische Länder zu schauen, wie dort mit heterogen zusammengesetzten Parlamenten regiert wird, etwa in Skandinavien", sagte denn auch der Leipziger Politikwissenschaftler Hendrik Träger. In Skandinavien seien Minderheitsregierungen üblich. "Da hätte man sich Orientierung holen können, was Minderheitsregierung bedeutet, welche Konstellationen und Verfahren es gibt."