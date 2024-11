Hoff: Grüne verhandeln komplizierter als andere. (Henfling grinst) Das liegt daran, dass bei den Grünen der Anspruch, alle mitzunehmen, noch größer ist als bei anderen Parteien. Das heißt, Grüne führen Koalitionsverhandlungen und haben dann noch ungefähr 23 Telefonkonferenzen parallel zu jeder anderen Verhandlungsrunde. Ich glaube, das macht es noch einmal viel schwieriger...

Henfling: Wir besetzen unsere Verhandlungssachen auch noch paritätisch, achten noch auf unsere Flügel…

MDR: Das macht es komplizierter?

Henfling: Ja, aber durchaus dann eben auch fundierter...

Hoff: Koalitionsverhandlungen sind anstrengend, weil sie eben manifestieren, wohin die Reise geht und gerade bei Größenunterschieden oder bei Mitte-Links-Programmparteien ist der Text umfangreicher als in anderen Konstellationen. Ich habe immer dafür plädiert, davon auszugehen, dass ein Koalitionsvertrag wichtige Dinge regeln kann, dass aber das Leben sich nicht an Koalitionsverträge hält.

Wir haben den Ukraine-Krieg nicht im Koalitionsvertrag vorhergesehen - wir haben die Pandemie nicht im Koalitionsvertrag vorhergesehen. Insofern richtet sich das, was man in den Koalitionsvertrag reinverhandelt, mindestens zur Hälfte an die eigene Wählerinnen und Mitglieder, denen man beweisen muss, dass man sich wirklich auch für ihre Interessen und Ziele einsetzt. Koalitionsverhandlungen sind ein Marathonlauf und kein 100-Meter-Lauf.

Henfling: Noch eine Ergänzung. Man versucht als kleiner Partner, viel mehr fest einzuschlagen in so einen Koalitionsvertrag. Schlicht und ergreifend, weil man der kleine Partner ist und im Ernstfall auch weniger Gewicht hat in so einer Koalition.

Sie gehen also mehr ins Detail?

Henfling: Ja, und ich glaube, bei uns war auch das Bedürfnis größer, Sachen festzuschreiben, weil wir nur mit fünf bis sechs Abgeordneten immer in diesen Koalitionen waren. Da hat man ein anderes Gewicht.

Stichwort Machtverhältnis: Sagt dann irgendwann der Linke Benjamin: Madeleine, hör mal zu, ihr wisst, wie viel Prozent ihr geholt habt, jetzt ist Schluss!

Hoff: Ich glaube, dass du mit so einer Masche keine Erfolge erzielst. Sondern wir haben ganz bewusst versucht - das klappt an guten Tagen besser als an schlechten Tagen - einen Anspruch durchzusetzen, der heißt: "Gönnen können". Eine Koalition muss fünf Jahre halten und im besten Fall zehn Jahre oder mehr. Das heißt, wenn du die kleineren Partner permanent demütigst, wirst du keine verbindende Situation schaffen. Das ist der Versuch, die Koalitionspartner kleinzuregieren. Insofern konnten wir uns gar nicht leisten, Grüne und SPD zu demütigen.

Und: In einer Zweierkoalition ist es schwieriger als in einer Dreierkoalition. Das klingt erst mal frappierend, ist aber so. In einer Dreierkoalition können SPD und Grüne gemeinsam auch bestimmte Sachen durchsetzen, weil eben eine Koalition am Ende davon lebt, dass alle mitmachen. Das heißt, dieses "wer gewinnt mal", "wer verliert mal" bei einer Entscheidung, wechselt in einer Dreierkoalition. Das ist bei einer Dreierkonstellation ausgeglichener. Der stabilste Hocker ist der, der drei Beine hat.

Frau Henfling, wie würden Sie das beschreiben?

Wir hatten natürlich in den Koalitionsverhandlungen Situationen, wo die Linke schon auch die Karte gespielt hat: "Wir sind die Großen und ihr die Kleinen". Das passiert einfach. Wenn irgendwann mal dann die Argumente ausgetauscht sind und man nicht weiterkommt, dann werden auch eben solche Machtgeschichten rausgepackt und dann knallt's halt mal. Das kommt schon vor.

Ich glaube, das Wichtige ist, dass jeder, der in Koalitionsverhandlungen miteinander geht, die roten Linien des anderen gut kennt und auch nicht permanent versucht, diese zu überschreiten. Weil wir sonst in diesem Bereich sind - Benni hat es Demütigungen genannt -, wo man den Partner oder die Partnerin an der Stelle einfach nicht ernst nimmt. Es braucht viel Respekt füreinander.

Am Ende sind, glaube ich - neben der Frage, wie handeln wir die Inhalte dieser Koalition aus - diese vertrauensbildenden Maßnahmen in Koalitionen relativ wichtig, weil man sich da sehr gut kennenlernt.

Also auch mal ein Bier trinken danach...

Henfling: Wenn man dann noch geradeaus gucken kann, kann man auch noch ein Bier trinken. Wir haben sehr viel Pizza gegessen, immer nachts um drei oder so, wenn irgendwie gar nichts mehr ging. Also Alkohol lässt man eigentlich meistens in solchen Koalitionsverhandlungen sein. Es ist eh schon anstrengend genug, da muss man nicht irgendwie noch Alkohol trinken.

Es geht eigentlich eher darum: Man sitzt permanent in einem Raum miteinander und begegnet sich auch in Situationen, in denen man nicht bestgelaunt ist. Da ist es wichtig zu wissen: Wenn ich das Argument einbringe, wird es ernst genommen, wird es weitergetragen?

Hoff: Ich glaube, die Sache wird durch unterschiedlichste Aspekte noch verkompliziert. Wir haben jetzt immer so getan, als ob drei in sich homogene Parteien miteinander verhandeln würden. Jetzt kann man ja mal annehmen, dass in den drei Parteien auch jeweils Leute sind, die sich vielleicht in ihrer eigenen Partei nicht ganz grün sind.

Das heißt, du musst nicht nur mit den anderen verhandeln, sondern du musst auch mit deinen eigenen Leuten verhandeln. Über Prioritäten beispielsweise.

Ein besonderer Fall ist gerade das BSW. Die Einmischung von Frau Wagenknecht aus Berlin. Die Thüringer versuchen trotzdem - so scheint es zumindest von außen - in Ruhe weiter die Verhandlungen zu führen. Wie schwer macht es aber die Verhandlungen für den Thüringer Landesverband?

Hoff: So kannst du nicht verhandeln. Weil du hast zwei Partner: Auf der einen Seite die CDU - auf der anderen die SPD. Die SPD ist in einer extrem schwachen Situation mit einer Partei konfrontiert, die jetzt wieder fast dreimal so groß ist wie sie selbst. Gleichzeitig musst du ja Vertrauen aufbauen. Man kennt sich nicht wirklich als Organisation. Man muss eine gemeinsame politische Praxis finden.

Du kannst eine Verbindung dadurch herstellen, dass sich alle einig sind, wen sie bescheuert finden. Benjamin-Immanuel Hoff