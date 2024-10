In der Firma Amaderm in Chemnitz gehört Walter seit Jahren zum Stammpersonal. Der sieben Jahre alte graue Labrador verbringt den Tag im Büro an der Seite von Lukas Linsner. Der Hund kann sich in der Firma überall frei bewegen und hat sein Herrchen immer in der Nähe. Es stört die Fellnase auch nicht, dass die Firma kosmetische Apparate zur Haarentfernung mit Laser vertreibt. "Walter fühlt sich sehr wohl hier und bekommt von allen Mitarbeitern viel Liebe und Leckerlis, ist in allen Räumen herzlich willkommen", erzählt Hundebesitzer Lukas Linsner. Der Produktmanager arbeitet mit seinem Bürohund und neun Beschäftigten in der Etage.