Aktionstag Wenn der Kollege bellt: Hunde am Arbeitsplatz in Leipzig

Ein Hund im Büro? In einigen Unternehmen ist das ein Kündigungsgrund auf vier Pfoten. Der bundesweite Aktionstag "Kollege Hund" am Donnerstag will Arbeitgeber ermutigen, probeweise Hunde im Büro zuzulassen. Auch in Leipzig beteiligten sich Arbeitgeber an dem Aktionstag.