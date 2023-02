Die Aussage von Urban ist so allerdings nicht richtig, auch wenn in der Ukraine die Opposition seit dem russischen Angriff nicht sonderlich auffällt und es Verbote von Parteien im Land schon vor dem Krieg häufiger gab, wie auch neue Zusammenschlüsse. Tatsächlich gilt ein Dekret des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, das nach der russischen Invasion in seinem Land als pro-russisch eingestufte Parteien verbot, darunter aber auch einige andere, woran auch im Westen umgehend Kritik laut wurde.

AfD-Landtagsfraktionschef Jörg Urban – im näheren Hintergrund: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) Bildrechte: dpa Einige der Parteien zogen dagegen vor Gericht, allerdings ohne Erfolg. So sind aktuell die Aktivitäten von zwölf Parteien verboten, von denen zwei als pro-russisch gelten.



Daneben traf es aber auch einige regionale und eher linke Parteien, für die das nicht unbedingt gilt.



Auch deshalb sah etwa der Soziologe Volodymyr Ishchenko vom Osteuropa-Institut der Freien Universität Berlin etwa in der Umwandlung der erst befristeten Verbote in permanente "ein gewisses Demokratiedefizit". André Härtel von der Stiftung Wissenschaft und Politik sah das in dieser Kriegslage allerdings als durchaus berechtigt an, da von einigen der Parteien tatsächlich Gefahren ausgegangen seien, "systematisch gegen den ukrainischen Staat zu arbeiten".

Die größte davon, die "Oppositionsplattform für das Leben" hatte bei den Wahlen 2019 im Parlament 44 Sitze gewonnen. Ihr Chef gilt als persönlicher Freund des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Opposition kleinteilig und zersplittert

Zur Sache gehört auch, dass die Parteienlandschaft in der Ukraine sehr kleinteilig und zersplittert ist. Neben den Abgordneten von zehn Parteien sind viele unabhängige Mandatsträger und kleinere Parteien mit nur einem Sitz im Parlament vertreten. Von 450 Abgeordneten sind aktuell etwa 421 aktiv.

Davon gehören 240 der Regierungspartei an. Weitere 29 gelten als unabhängig. Auch 25 Abgeordnete der verbotenen "Oppositionsplattform" wurden zuletzt noch immer vom Parlament als Mitglieder genannt.

Der "Oberste Rat" (Werchowna Rada) in Kiew Das Parlament der Ukraine hat 450 Sitze, von denen mindestens 27 zurzeit vakant sind. Die Abgeordneten werden alle fünf Jahre zur Hälfte in regionalen Wahlkreisen gewählt, zur anderen über Parteien-Listen in Verhältniswahl. Das Parlament kann die Regierung per Misstrauensvotum ohne Zustimmung des Präsidenten abberufen. Kritisiert werden jedoch mangelnde Abgrenzungen zwischen Parlament, Präsident und Regierung in der Verfassung.

Laut einer Analyse der baden-württembergischen Landeszentrale für politische Bildung stehen hinter nicht wenigen der einzelnen Abgeordneten andere mächtige Akteure und sie "durchdringen das Parlament".

Der Oberste Rat: Das Parlament in Kiew Bildrechte: IMAGO/ITAR-TASS Auch das lähmt die Opposition. Diese zeigt aktuell aber vor allem wegen des Kriegs wenig Aktivität gegen die Regierung. Immerhin aber weigerten sich noch im Januar dieses Jahres fast 70 Abgeordnete, einen Appell zu unterzeichnen, den Abgeordneten verbotener Parteien ihre Befugnisse zu entziehen.



Gleichwohl schätzt etwa der Journalist Denis Trubetskoy, dass die Opposition im Land wegen des Kriegs nicht opponiert, danach aber wieder eine Rolle spielen wird. Nach einer Einschätzung im "Handelsblatt" arbeitet das Parlament in Kiew auch aus Sicherheitsgründen "seit Monaten auf Sparflamme". Dass die Opposition in der Ukraine aber komplett verboten worden sei, stimmt so dennoch nicht.

Der korrupteste Staat Europas?

Darüber hinaus ist auch bei einer weiteren Behauptung von Urban etwas Vorsicht angebracht: "Die Ukraine ist der korrupteste Staat Europas", sagte er noch. Dass Korruption im Land ein Problem ist, wird kaum bezweifelt. Doch hat sich nach Experten-Einschätzung die Lage zuletzt verbessert.