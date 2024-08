Mitbestimmung in der Demokratie

Ähnlich sieht es Eleonore G., die in die 10. Klasse geht. Es gebe viele, die auch mit 16 Jahren schon vernünftig denken. Auch sie ist bei der U18-Wahl als Wahlhelferin aktiv. "Wir leben in einer Demokratie und die Gesellschaft bestimmt mit", sagt sie. Die wichtigsten Themen sind dabei für die 15-Jährige Soziales, Gesellschaft und Umweltschutz. "Mir geht es vor allem darum, die Gesellschaft zu verbessern."

Jugendliche wünscht sich Absenkung des Wahlalters

Dieses Anliegen hat auch die 16 Jahre alte Lara-Louise Pleißner. "Gesellschaftliche Themen bekommen immer mehr Bedeutung, werden aber bei den Wahlen noch nicht genug thematisiert." Außerdem liegen ihr Umweltschutz und die Wirtschaft am Herzen.

Auch sie ist überzeugt davon, dass eine Absenkung des Wahlalters sinnvoll wäre. "Es gibt genug in unserem Alter, die sich mit Politk auseinandersetzen und Erwachsene, die sich nicht damit beschäftigen", sagt sie. Sollten Jugendliche eher wählen dürfen, würden sie sich auch noch eher mit Politik beschäftigen. "Aber wenn du erst mit 18 Jahren wählen darfst, ist das Thema sehr weit weg, wenn du 14 Jahre bist."

Die 16 Jahre alte Carolin Beyer sieht das anders. Bei der Europawahl findet sie das Wahlalter mit 16 Jahren in Ordnung, für alle anderen Wahlen möchte sie es gern bei 18 Jahren belassen. "Die Reife ist sehr unterschiedlich mit 16 Jahren", sagt sie. Außerdem sei die Wahlentscheidung in diesem Alter sehr vom Umfeld und dem Elternhaus beeinflusst. "Manche sind mit 16 Jahren schon sehr reflektiert, andere sind das mit 18 Jahren immer noch nicht", so Beyer. "Aber dann ist man gesetzlich volljährig." Bildrechte: MDR/Anett Linke

"Frauen- und Umweltpolitik sind unterrepräsentiert"

Sich selbst schätzt sie als eher mittelmäßig politisch interessiert ein. Sie schaue nicht weg, verfolge aber auch nicht jeden Tag alle Neuigkeiten. Ihr Themen für die Wahl sind Frauen-, Migrations- und Umweltpolitik. Während die Migrationspolitik von den Parteien schon viel diskutiert werde, findet sie die anderen beiden Themen noch unterrepräsentiert. "Aber wenn wir den Klimawandel nicht in den Griff kriegen, brauchen wir uns über die anderen Dinge auch keine Gedanken mehr zu machen", sagt Beyer.

Wahlbeteiligung im Chemnitzer Gymnasium bei rund 50 Prozent

Ulf Naumann, Schulsozialarbeiter am Johannes-Kepler-Gymnasium, organisiert seit 2017 Wahlbüros für die Jugendwahlen an seiner Schule. "Politische Bildung ist wichtig", sagt er. An der Schule gebe es viele interessierte, junge Leute, die bei diesen Aktionen mithelfen. Neben der Bildung sind solche Projekte für Naumann auch ein niederschwelliger Zugang zu den Schülerinnen und Schülern. "Beratung funktioniert nur, wenn die Schüler dich kennen", sagt er. "Nur dann kommen sie auch zu mir, wenn sie mal ein Problem haben."

Mit der Wahlbeteiligung ist er zufrieden. Von den rund 700 Schülerinnen und Schülern würden sich jedes Mal etwa die Hälfte beteiligen. "Es schwankt zwischen 43 und 55 Prozent", sagt er. Für ihn ist es wichtig, dass die Jugendlichen die Abläufe bei einer Wahl kennenlernen. Welche Partei sie dabei wählen, sei dabei fast egal. "Die Wahlergebnisse sind dann ein Spiegel der Elternhäuser", so Naumann.

U18-Wahl als nicht repräsentative Meinungsumfrage zu verstehen

Insgesamt findet die U18-Wahl in Chemnitz fünf Tage lang in 13 Wahllokalen statt. Bislang ist Koordinatorin Katharina Humenda mit der Resonanz zufrieden. Die Wahl sei nicht als Wahl, sondern als nicht repräsentative Meinungsumfrage zu verstehen. "Uns ist wichtig, diesen Teilhabegedanken, Prozedere, Prozess des Wählens normalisieren, zu zeigen und darüber aufzuklären", sagt sie. "Und vor allen Dingen ist es Anlass zu nutzen, über politische Themen zu sprechen und Jugendthemen in der Politik zu besprechen."

Wählen am Freibad in Schmölln

