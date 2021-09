Sachsen und Mitteldeutschland gegen bundesweiten Trend

Auffallend ist, dass das Ergebnis der U18-Wahl in Mitteldeutschland deutlich vom bundesweiten Ergebnis abweicht. Auch in Thüringen stimmten die Kinder- und Jugendlichen mehrheitlich für die AfD, in Sachsen-Anhalt gewann die SPD. Deutschlandweit hingegen liegen die Grünen auf Platz eins - vor SPD und CDU. Die U18-Wahl in Sachsen zeigt auch: Es gibt ein starkes Stadt-Land-Gefälle. Auf dem Land wählen die Kinder und Jugendlichen eher konservativ bis rechts, in der Stadt stimmen sie meist für die Grünen oder die SPD.

Grüne führen in Leipzig und Dresden - Chemnitz wählt FDP

In der Großstadt Leipzig siegten bei der U18-Wahl die SPD und die Grünen. Bildrechte: dpa Das Stadt-Land-Gefälle zeigt sich auch an den Ergebnissen in Sachsens Großstädten: In beiden Leipziger Wahlkreisen gaben die Jugendlichen den Grünen und der SPD die meisten Stimmen. In Dresden votierten ebenfalls die meisten für die Grünen. In Chemnitz und in Mittelsachsen dagegen erhielt die FDP die meisten Stimmen, dicht gefolgt von den Grünen mit 14,73 Prozent in Chemnitz beziehungsweise der AfD mit 18,11 Prozent in Mittelsachsen.

AfD in allen anderen sächsischen Regionen vorn

In den Wahlkreisen auf dem sächsischen Land haben die Kinder und Jugendlichen der AfD die meisten Stimmen gegeben. Im Landkreis Nordsachsen beispielsweise liegt die AfD bei 22,97 Prozent (167 Stimmen), in Meißen bei 26,05 Prozent (162 Stimmen) und im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge bei 20,06 Prozent (217 Stimmen).