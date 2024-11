Die IG Metall setzt auch am Dienstag ihre Warnstreiks in Sachsen fort. Damit will die Metallergewerkschaft nach eigenen Angaben den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, ein besseres Angebot für Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie vorzulegen. Die dritte Verhandlungsrunde beginnt am heutigen Dienstag in Radebeul.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Bgeleitet werden die Verhandlungen laut Gewerkschaft von Arbeitsniederlegungen in Leipzig, wo sich unter anderem die Mitarbeiter von BMW, der Kirow-Werke und von Casting Solution beteiligen sollen. In Dresden sind unter anderem die Elbe Flugzeugwerke und die Carl-Zeiss-Messtechnik GmbH betroffen. Auch in Wilsdruff bei Purem und bei Porsche Werkzeugbau in Schwarzenberg soll es Warnstreiks geben.

Bereits am Montagmittag waren Beschäftigte der Maschinenbauunternehmen Koenig & Bauer, Leitungsbau und TK Aufzüge in Radebeul und Auma Drives in Coswig zu Warnstreiks aufgerufen worden. In einen Demonstrationszug zur Gleisschleife nach Coswig sollten sich Mitarbeiter einreihen, sagte zuvor ein IG Metall-Sprecher.

In Zwickau waren Beschäftigte der Autozulieferer GKN Driveline und der Radsystem GmbH und in Leipzig die Belegschaft des Kompressorenherstellers Siemens Energy zu Warnstreiks aufgefordert worden.

Sieben Prozent mehr Lohn gefordert

Der Verhandlungsführer der IG Metall, Dirk Schulze, sagte: "Wir wollen mehr Entgelt und wir wollen es früher und mit kürzerer Laufzeit." Die Gewerkschaft verlangt für die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie 7 Prozent mehr Geld und eine Anhebung der Ausbildungsvergütungen um 170 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten. "Darüber hinaus möchten wir, dass die unteren Entgeltgruppen besonders berücksichtigt werden, weil sie besonders unter der Inflation leiden, sagte der erste Bevollmächtigter der IG Metall Dresden und Riesa, Stefan Ehly, MDR SACHSEN.