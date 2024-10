Mit dem Ende der sogenannten Friedenspflicht beginnen am Dienstag bundesweit flächendeckende Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie. Nach Angaben der Gewerkschaft IG Metall finden die ersten Aktionen bereits ab Mitternacht statt, etwa bei Volkswagen in Osnabrück. Im Laufe des Tages folgen Ausstände in "in weit über 100 Betrieben".

Auch Betriebe in Mitteldeutschland betroffen

Auch Betriebe in Mitteldeutschland sind vom Arbeitskampf betroffen. In Sachsen sind nach Gewerkschaftsangaben Arbeitsniederlegungen in sieben Firmen geplant, darunter BMW in Leipzig und Alstom in Bautzen.

In Thüringen sind Streiks in fünf Betrieben geplant. Auch in Sachsen-Anhalt wollen sich laut IG Metall Beschäftigte in mehreren Betrieben beteiligen.

IG Metall: Arbeitgeber verkennen Ernst der Lage