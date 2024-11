Bereits am Montagmittag waren Beschäftigte der Maschinenbauunternehmen Koenig & Bauer, Leitungsbau und TK Aufzüge in Radebeul und Auma Drives in Coswig zu Warnstreiks aufgerufen worden. In einen Demonstrationszug zur Gleisschleife nach Coswig sollten sich Mitarbeiter einreihen, sagte zuvor ein IG Metall-Sprecher.



In Zwickau waren Beschäftigte der Autozulieferer GKN Driveline und der Radsystem GmbH und in Leipzig die Belegschaft des Kompressorenherstellers Siemens Energy zu Warnstreiks aufgefordert worden.