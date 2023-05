Die ersten der rund 170 Freibäder in Thüringen starten bereits in die neue Badesaison: Der Nordstrand Erfurt hat am 29. April eröffnet, der Bergsee Ratscher in Schleusingen sowie das Südbad in Jena haben seit 1. Mai für Badegäste geöffnet. Dauern soll die Saison bis Mitte September.

Vereinzelt bleiben Freibäder aufgrund von Renovierungsarbeiten geschlossen.