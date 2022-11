Das Feuer brach Medienangaben zufolge am Nachmittag beim Industriegroßhändler Kaixinda Trading im Wenfeng-Distrikt in der sogenannten "High-Tech-Zone" der Stadt aus. Die Feuerwehr brachte das Feuer um 20 Uhr Ortszeit unter Kontrolle, um 23 Uhr war es vollständig gelöscht. Regierungsangaben zufolge waren psychologische Berater für die Familien der Opfer vor Ort.

Bergungsarbeiten an der Fabrik Bildrechte: dpa

Zur Ursache des Feuers wurden zunächst keine Angaben gemacht. Zwei Menschen seien mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es in Berichten der Staatsmedien. Mehr als 200 Rettungskräfte und 60 Feuerwehrleute waren demnach im Einsatz.



In China kommt es immer wieder zu verheerenden Bränden und Industrieunfällen, die auf Fahrlässigkeit und nicht eingehaltene Sicherheitsvorschriften zurückzuführen sind. So waren etwa 2007 in einer illegal betriebenen Schuhfabrik im Dorf Hushi in der südostchinesischen Provinz Fujian Dutzende Menschen bei einem Feuer ums Leben gekommen. Ebenfalls in Henan hatte es 2018 einen Fabrikbrand mit elf Toten gegeben.