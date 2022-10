Tränengas im Stadion Mehr als 170 Tote bei Massenpanik nach Fußballspiel in Indonesien

Nach einem Fußballspiel in der indonesischen Provinz Ost-Java sind mehr als 170 Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei hatte mit Tränengas im Stadion versucht, wütende Fans in Schach zu halten und so anscheinend Panik ausgelöst.