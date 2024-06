Die italienische Insel Capri ist am Sonntag wieder für Touristen freigegeben worden. Am Samstag hatte die Mittelmeerinsel ein Besuchsverbot für Touristen wegen akuten Trinkwassermangels verhängt. Grund für den Versorgungsengpass waren technische Probleme mit der Wasserleitung, die Capri vom Festland aus mit Wasser versorgt. Inzwischen konnte die zentrale Leitung vom Festland repariert werden. Insel-Bürgermeister Paolo Falco hob ein zuvor verhängtes Einreiseverbot für Touristen auf. Nach Angaben des Präfekten von Neapel, Michele Di Bari hatte eine Luftblase in der Leitung die Probleme verursacht. Die eingeschlossene Luft habe den Durchfluss blockiert.

Nach einer offiziellen Verordnung des Bürgermeisters durften am Samstag nur Einwohnern die Insel betreten. Capri befinde sich "in einer echten Notlage", erklärte Bürgermeister Falco. Zwar habe es am Freitag noch etwas Wasser in den Brunnen der Insel gegeben, doch drohe dieses zur Neige zu gehen.